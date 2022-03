Décès de Noam Shalit, père de Gilad Shilat retenu captif par le Hamas cinq ans

Il s'était enrôlé dans la brigade des parachutistes en 1972 et avait combattu lors la guerre de Kippour

Noam Shalit, le père de Gilad Shalit, le soldat israélien enlevé et retenu captif par le Hamas pendant plus de cinq ans, est décédé mercredi des suites d'une grave maladie, à l'âge de 68 ans.

Après l'enlèvement de son fils, le 25 juin 2006, par un commando de Palestiniens à Kerem Shalom, Noam Shalit avait initié une importante campagne visant à faire pression sur le gouvernement israélien pour entamer des négociations avec le Hamas.

Détenteur de la nationalité française, il avait également déposé plainte contre X devant le procureur de Paris en 2011, pour enlèvement et séquestration.

Gilad Shalit a finalement été libéré le 18 octobre 2011 dans le cadre d'un accord prévoyant la libération d'un millier de prisonniers palestiniens, certains ayant été incarcérés pour des crimes terroristes graves.

Noam Shalit s'était enrôlé dans la brigade des parachutistes en 1972 et avait combattu lors la guerre de Kippour dans le Sinaï. Son frère jumeau Yoel avait été capturé et tué pendant le conflit, et il avait donné son nom à un de ses fils.

"C'est avec une grande tristesse et un profond chagrin que nous annonçons le décès de Noam Shalit", a annoncé la famille dans un communiqué, soulignant que les funérailles qui auront lieu à Mitzpe Hila se dérouleront le strict cadre familial.