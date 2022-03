ANALYSE | Vague de terreur en Israël: non, ce n'est pas la troisième Intifada

Personne, au sein de l'AP, n'envisage, une seule seconde, de relancer une nouvelle Intifada

Israël est en état de choc: en une semaine, 11 personnes ont été tuées dans trois attentats terroristes perpétrés non pas dans les Territoires, ni même dans la Vieille ville de Jérusalem, mais bel et bien au cœur de trois grandes villes israéliennes - Beersheva, Hadera et Bnei Brak -, toutes situées à l'intérieur de la Ligne verte! Des attaques menées au couteau mais aussi à l'arme à feu! Des actes commis non seulement par des Palestiniens, mais aussi par des Arabes israéliens affiliés à un Daech que l'on disait moribond!

Et au bout du compte, une population israélienne qui s'installe dans la psychose, qui craint d'envoyer ses enfants à l'école, qui réclame plus de sécurité personnelle et plus de gouvernance publique. Cela faisait longtemps qu'une telle tension n'avait pas été palpable dans les rues d'Israël. Certains diront que c’est depuis l'Intifada des couteaux en 2015. Mais beaucoup d’autres reviennent bien plus en arrière: il y a tout juste 20 ans, durant ce terrible mois de mars 2002 au cours duquel plus de 120 Israéliens ont été assassinés dans une douzaine d'attentats-suicides. La coïncidence des dates est frappante: le 27 mars 2002, un terroriste s’est fait exploser dans la salle des fêtes de l'hôtel Park à Natanya, tuant 30 personnes qui célébraient le seder de Pessah, la Pâque juive ; et le 27 mars 2022, deux terroristes de Daech ont assassiné la jeune soldate franco-israélienne, Shirelle Aboukarat, et son compagnon d'armes druze, Yazam Falah, au cœur de Hadera….

Comparaison n'est pas raison

La comparaison est donc tentante avec ces violences qui ont caractérisé la seconde Intifada. De nombreux médias n'ont pas hésité à la faire ces derniers jours. Pourtant, cette fois encore, comparaison n'est pas raison.

D'abord, parce qu'il est prématuré de tirer des conclusions comparatives: la seconde Intifada a débuté en octobre 2000 pour atteindre son paroxysme, 18 mois plus tard, après l'opération Rempart et la reconquête des villes des Territoires contrôlés, depuis Oslo II, par les forces palestiniennes. Durant cette période, ce sont plusieurs centaines d'attentats qui ont été commis faisant des centaines de morts.

Face à cela, trois attentats et 11 victimes en une seule semaine, c'est à la fois beaucoup et peu: beaucoup en un si court laps de temps, et peu par rapport à la durée de la seconde Intifada. Pour certains experts comme le colonel réserviste Meir Dahan, cette vague n'est rien d'autre qu'un concours de circonstances, doublé d'un effet de boule de neige: comme on l'a déjà vu à de multiples reprises, un attentat "réussi" en provoque un second, et tant que les forces de sécurité ne parviennent pas à éliminer d'emblée les terroristes avant que ceux-ci aient pu nuire, cet effet de domino se prolonge et suscite de nouvelles "vocations sanglantes". De facto, plusieurs échecs consécutifs des terroristes pourraient restaurer une dissuasion battue en brèche, et renforcer le sentiment de sécurité de la population.

Ensuite parce que, contrairement à la situation qui prévalait au début de la seconde Intifada, ces trois attentats n'ont pas été programmés et planifiés par des organisations terroristes palestiniennes. Certes, les deux attentats de Beersheva et Hadera ont été commis par des Arabes israéliens se réclamant de Daesh, mais le terroriste palestinien de Bnei Brak, lui, ne revendique aucune appartenance réelle à des organisations subversives. Il a agi seul, sans recevoir d'ordre. Et de facto, contrairement au déclenchement de l'opération Rempart en avril 2002, le gouvernement n'a pas aujourd'hui d'adresse précise pour combattre ce fléau.

AP, Hamas et Jordanie sur la même longueur d'ondes

Troisième explication : personne au sein de l'Autorité palestinienne n'envisage, une seule seconde, de relancer une nouvelle Intifada. Mahmoud Abbas sait pertinemment que cette Seconde Intifada, avec son long cortège d'attentats-suicides a été une gravissime erreur d'appréciation, qui a totalement discrédité la cause palestinienne . A Ramallah, on admet qu'Arafat s'est fourvoyé en la déclenchant et en croyant qu'il pourrait arracher, via le terrorisme, les concessions qu'il n'avait pas réussi à obtenir d'Ehud Barak lors du fameux sommet raté de Camp David, en juillet 2000. Les dirigeants palestiniens savent, même s'ils refusent de l'avouer, que la violence de cette seconde intifada a été l'une des principales explications du déclin de leur cause sur la scène internationale. Qui plus est, il existe aujourd'hui, contrairement à 2002, une étroite coopération sécuritaire entre Israël et l'Autorité palestinienne que ni les Palestiniens, ni les Israéliens, ne veulent risquer de saborder.

Quant au Hamas, même s’il fait traditionnellement partie des va-t-en guerre régionaux, il sait qu'il jouerait gros à déclencher une troisième Intifada: d'abord parce qu'elle ruinerait ses efforts de restauration économique et sociale de la bande de Gaza, et mettrait fin par exemple a cette migration quotidienne de 15.000 ouvriers gazaouis vers les chantiers israéliens. Et ensuite parce que cela risquerait d'éloigner plus encore son parrain turc qui, on le sait, courtise aujourd'hui activement l'Etat d'Israël

Tout cela fait que, contrairement à la seconde Intifada, l'ennemi actuel avance masqué et que Tsahal n'a pas d'adresse précise pour l'attaquer. Entre 2000 et 2002, l'ennemi était clairement défini: les branches armées du Hamas (Azzedine al-Qasam) et du Fatah (Tanzim). A l'époque, la cible était limpide. Cela a permis aux forces de Tsahal d'entrer dans Jenine et d'y démanteler tous les réseaux terroristes qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, les forces de sécurité israéliennes n'ont pas de cible précise: ils scrutent les réseaux sociaux, activent leurs informateurs palestiniens, mais ne peuvent pas lancer d'opération militaire d'envergure pour restaurer leur force de dissuasion.

Enfin, dernier facteur déterminant: le rôle du roi Abdallah de Jordanie. Parmi tous les acteurs, il est certainement l'un des plus influents, et pas question pour lui de nouvelle Intifada à sa porte. D'abord, il sait par expérience que tout soulèvement palestinien dans les Territoires se répercuterait automatiquement sur son fragile royaume. Ensuite, parce que le souverain hachémite ne veut qu'une chose: préserver, via le Waqf, son statut de protecteur des Lieux saints à Jérusalem, et en priorité sur le mont du Temple. Un statut dans lequel le gouvernement israélien l'a conforté il y a neuf mois. "Si vous voulez contrôler le mont du Temple, veillez à ce qu'il reste calme", aurait alors dit Yaïr Lapid au roi. C'est pour veiller au maintien du calme, qu'Abdallah s'est rendu lundi à Ramallah. Et c'est aussi pour garantir ce calme que le président Herzog s'est rendu en visite officielle historique mercredi à Amman. Il faudra attendre ce vendredi qui précède le début du ramadan et ceux qui suivront pour vérifier si cet appel du roi a été entendu.

La situation sécuritaire est donc sérieuse, et le gouvernement a pris une série de mesures visant à déployer des milliers de policiers , de garde-frontières et même de soldats, pour tenter de dissuader d'autres terroristes d'agir.

Les prochains jours seront cruciaux. Le calme total qui a régné mercredi 30 mars lors de la Journée de la Terre, dans le secteur arabe israélien et même dans les Territoires est de ce point de vue, de bon augure…