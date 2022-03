Israël: des milliers de personnes aux funérailles du policier Amir Khoury tué dans l'attentat de Bnei Brak

Il laisse derrière lui sa petite amie Shani avec qui il avait des projets de mariage après 7 ans de relation

Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage jeudi à Amir Khoury, policier Arabe israélien tué dans l'attentat de Bnei Brak mardi soir.

Les funérailles d'Amir ont eu lieu dans le cimetière militaire de sa ville d'origine Nof Hagalil près de Nazareth dans le nord du pays.

La procession a commencé plus tôt à l'église de l'Annonciation à Nazareth.

M. Khoury, 32 ans, faisait partie d'une équipe de deux officiers à moto qui ont tué le terroriste mais celui-ci lui a porté un coup fatal à l'arme automatique. Il laisse derrière lui sa petite amie Shani avec qui il avait des projets de mariage après 7 ans de relation.

"L'amour de ma vie, mon cœur, tu es un vrai héros. Un lion comme celui qui est tatoué sur toncorps. J'ai toujours été fier de toi, tu es mon Amir, mon policier. Tu es devenu l'Amir de tout le monde. Tout le peuple d'Israël te dit merci. Tu as promis de ne pas me quitter, qu'on se marierait et qu'on aurait de beaux enfants comme toi, tu as promis que rien ne nous séparerait. Cette fois, nous n'avons pas gagné, le terrorisme nous a vaincus", a déclaré Shani.

Les politiques et les médias locaux ont qualifié Amir de "Héros national".

"Cher Amir, l'œil pleure, le cœur fait mal et l'esprit ne veut pas croire que nous ne pourrons plus te voir. Depuis le lycée, tu as fait ce que tu voulais, tu voulais être médecin, alors tu as étudié la médecine pendant un an. Puis tu t'es arrêté et tu m'as dit : 'Papa, je veux te suivre et être policier'", a déclaré Jarris Khoury, le père d'Amir, en larmes.

Au total, 5 personnes ont perdu la vie dans l'attentat de Bnei Brak. Deux autres personnes ont été tuées à Hadera dimanche soir et 4 autres à Beersheva le 22 mars. Cette vague d'attentats islamistes fait craindre aux autorités un regain de tensions dans la région alors que le Ramadan débute samedi.

Les forces de sécurité sont sur le qui-vive et les effectifs ont été renforcés dans tout le pays.