"La visite des ministres sur la tombe de David Ben Gourion a peut-être incité l'EI à répondre par la violence" (ex-chef du Mossad)

"Le pays entre dans un état d'urgence renforcé avec le déploiement de troupes militaires"

"Les dernières attaques en Israël pourraient être le début d'une vague soutenue de violence de la part de l'Etat islamique", a averti un ancien directeur du Mossad.

"Nous pourrions être dans la première phase d'une nouvelle opération d'un groupe terroriste visant Israël", a déclaré cette semaine Efraim Halevy, qui a dirigé l'agence de renseignement de 1998 à 2002, lors d'une conférence organisée par le Technion, l'Institut israélien de technologie.

Le diplomate d'origine britannique s'exprimait après que l'État juif a été secoué par de multiples attaques meurtrières liées à l'EI en une semaine. M. Halevy a affirmé que le pays entre dans un état d'urgence renforcé, avec des forces militaires déployées dans les rues pour se prémunir contre de nouvelles attaques.

Selon lui, les assassinats pourraient avoir été programmés pour coïncider avec la visite en Israël, lundi, du secrétaire d'État américain Antony Blinken et des ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et de l'Égypte.

Le groupe s'est réuni pour un sommet arabo-israélien sur la sécurité dans le désert du Néguev dimanche dernier en soulignant l'amélioration des relations de l'État juif avec ses voisins.

La visite des ministres sur la tombe de David Ben Gourion, le père fondateur d'Israël, a peut-être incité l'Etat islamique à répondre par la violence, a estimé M. Halevy.

"Le seul élément positif de ces attaques", a souligné M. Halevy, est que tous les partis arabes en Israël ont condamné immédiatement l'attaque terroriste".

"Un tel geste démontre l'unité interne d'Israël", a-t-il ajouté.

M. Halevy, neveu du philosophe Isaiah Berlin, est né à Londres et a émigré en Israël en 1948. Il a été directeur du Mossad, était un confident du Premier ministre assassiné Yitzak Rabin et a joué un rôle clé dans le traité de paix entre Israël et la Jordanie.