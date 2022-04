Elimination d'une cellule terroriste: "Les forces de sécurité ont désamorcé une véritable bombe à retardement", affirme N. Bennett

"Nous avons les meilleures forces de sécurité au monde"

Le Premier ministre Naftali Bennett s’est entretenu avec les responsables du Shin Bet lors d’une visite au quartier général des services de renseignement intérieur à Tel-Aviv samedi soir.

Le chef du gouvernement a notamment tenu des discussions avec le chef du Shin Bet, Ronen Bar.

Cette réunion intervient dans le contexte de regain d'attentats, et suite au démantèlement d’une cellule terroriste du Jihad islamique dans la nuit de vendredi à samedi dans le village d'Araba, au sud-ouest de Jénine en Cisjordanie, qui s'apprêtait à commettre une attaque en Israël.

"Nous sommes au milieu d'un effort conjoint de toutes les forces de sécurité, pour arrêter la série d'attaques récentes et rétablir la sécurité des citoyens d'Israël", a déclaré Naftali Bennett lors de l’ouverture des discussions.

"Pendant le shabbat, les forces du Shin Bet, de la police et de Tsahal ont désamorcé une véritable bombe à retardement, mais nous supposons qu'il y aura de nombreuses autres tentatives d'attaques et nous travaillons afin de les empêcher également", a-t-il ajouté.

"Le but est d'arrêter les terroristes, où qu'ils se trouvent et de préférence au stade de la planification, sinon au stade de l'exécution ou directement dans l'arène", a encore dit le Premier ministre, confirmant que des effectifs policiers et militaires renforcés allaient être déployés dans les villes du pays.

"Nous surmonterons cette période difficile car nous avons les meilleures forces de sécurité au monde", a souligné le chef du gouvernement.