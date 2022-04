Israël: 4 émeutiers palestiniens arrêtés au cours de heurts à Jérusalem la première nuit du Ramadan

Les factions terroristes menacent Israël d'attentats

Quatre Palestiniens ont été arrêtés samedi soir lors d'affrontements à la porte de Damas dans la Vieille ville de Jérusalem, pendant la première nuit du Ramadan.

Des émeutes ont éclaté entre des groupes de Palestiniens et des policiers, qui ont procédé à des arrestations.

Un certain nombre de jeunes palestiniens ont commencé à scander des slogans nationalistes et ont jeté des bouteilles sur le poste de contrôle de la police en haut des marches de la porte de Damas, ont indiqué les forces de l'ordre.

La police a déclaré avoir arrêté quatre jeunes hommes soupçonnés d'avoir jeté des pierres et d'autres objets sur des agents.

Un cinquième suspect qui aurait menacé des officiers en tournant une vidéo en direct postée sur TikTok a été arrêté, a indiqué la police.

"Quiconque choisit de troubler le calme, de provoquer des émeutes et de se livrer à des violences de toute sorte, nuit en premier lieu au public de fidèles, de commerçants et de visiteurs, dont la grande majorité souhaite célébrer le Ramadan dans la paix et la sécurité, tout en préservant la liberté de culte", a déclaré la police dans un communiqué.

Le Ramadan est une période propice aux tensions alors qu'Israël connaît actuellement une vague de terreur islamiste.

Les forces de sécurité sur le terrain sont sur le qui-vive pour déjouer toute tentative d'attaque contre les Israéliens.

Le Jihad islamique et le Hamas ont menacé Israël d'attentats de grande ampleur dans les jours à venir.