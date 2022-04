Israël: "Nous travaillons d'arrache-pied pour contrer toute tentative d'attaque" (porte-parole de Tsahal)

Le pays est en état d'alerte maximale

Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Ran Kochav a déclaré dimanche matin "que nous travaillons d'arrache-pied pour contrer les offensives autant que possible", alors qu'Israël connaît une vague de terreur islamiste depuis plusieurs jours, qui a coûté la vie à 11 personnes.

"Ces derniers jours, nous avons assisté à une augmentation des activités terroristes et notre intention est de permettre aux citoyens de passer le Ramadan et la fête de Pessah dans la paix", a-t-il dit.

"Nous avons renforcé la région en bataillons, effectifs policiers et capacités de renseignement avancées. Nous avons de ce fait perturbé les entraînements et la routine des unités de Tsahal mais notre mission est avant tout de défendre l'Etat d'Israël et nous ferons tout notre possible pour accomplire ce but", a poursuivi le général.

"De toute évidence, les attaques qui ont eu lieu ces deux dernières semaines sont insupportables. Ce sont trois événements différents qui ne sont probablement pas liés les uns aux autres, donc je m'abstiens de le les définir comme une vague de terreur," a ajouté le général.

Ces derniers jours, trois attentats, dont deux menés par des Arabes israéliens affiliés à Daesh, ont frappé Beersheva, Hadera et Bnei Brak faisant 11 victimes.

Les forces de sécurité ont été postées en nombre dans tout le pays pour éviter d'autres attaques.