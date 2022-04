Les cas de poliomyélite à Jérusalem placent Israël sur la liste de l'OMS des "pays touchés" par la maladie

Les responsables intensifient une campagne de vaccination dans la crainte d'une épidémie plus large

Avec une épidémie de poliomyélite centrée à Jérusalem, l'Organisation mondiale de la santé a signalé une "flambée épidémique" en Israël.

Après avoir été déclaré exempt de la maladie en 1988, l'Etat hébreu apparaît désormais avec 28 autres pays sur la liste des nations où une initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a été entreprise.

Des pays comme l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et l'Ukraine figurent également sur la liste des pays où le virus a été enrayé mais a refait surface, tandis que l'Afghanistan et le Pakistan sont considérés comme des pays endémiques.

Le mois dernier, le premier cas de poliomyélite en plus de 30 ans a été confirmé à Jérusalem, suscitant de vives inquiétudes et une nouvelle campagne de vaccination.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publiés la semaine dernière, six cas de poliomyélite ont été confirmés, tous étant des patients non vaccinés.

Il y a par ailleurs la forte probabilité d'un autre cas chez un enfant non vacciné, et un huitième cas potentiel qui fait l'objet d'une enquête. Des traces de la maladie ont également été détectées dans les égouts de Jérusalem, Beit Shemesh, Tibériade et Modiin Illit.

Au cours du mois dernier, plus de 18.000 enfants de la région de la capitale ont reçu une dose de vaccin contre la poliomyélite dans le cadre de la campagne vaccinale du ministère de la Santé.

Les experts ont également mis en garde contre la perspective réelle d'une résurgence des cas de poliomyélite – en nombre gérable mais suffisant pour laisser certains enfants avec des séquelles à long terme.

Des traces du virus ont parfois été trouvées dans des échantillons d'eaux usées en Israël, mais n'ont entraîné aucun cas clinique depuis plusieurs décennies.