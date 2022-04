Jérusalem: affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens à la porte de Damas, une dizaine d'arrestations

"Quiconque choisit de troubler l'ordre nuit en premier lieu à un large public de fidèles et de commerçants"

Des heurts ont éclaté dimanche soir entre Palestiniens et policiers israéliens à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, lorsque des émeutiers ont commencé à lancer des bouteilles et des pierres en direction des officiers.

Des forces de police en uniforme et en civil sont intervenues afin de mettre fin aux affrontements, une dizaine de suspects ont été arrêtés pour avoir jeté des objets et des pierres sur des policiers et des passants et troublé l'ordre public.

L'un des policiers a été légèrement blessé à la suite d'un jet de bouteille, touché au visage, il a été soigné sur place.

Les forces de police conjointement avec la police des frontières ont utilisé des moyens anti-émeutes pour disperser les contestataires.

"Quiconque choisit de troubler l'ordre ou de se livrer à des violences de toute nature, nuit en premier lieu à un large public de fidèles et de commerçants, dont la grande majorité souhaite célébrer le Ramadan dans la paix et la sécurité tout en préservant la liberté de culte", a-t-il été déclaré dans un communiqué.

"Nous ne leur permettrons pas de perturber l'ordre", a-t-il été précisé.

"Nous appelons le public à célébrer légalement le mois du Ramadan, à obéir aux instructions de la police et à éviter la violence et les troubles de toute nature", a-t-il été souligné.

La police est au "niveau de préparation maximal", a réitéré plus tôt Yaakov Shabtai, selon un communiqué du bureau de Yaïr Lapid, tandis que la porte de Damas est un site de fréquents affrontements entre la police et les Palestiniens.

Le chef de la diplomatie israélienne a de son côté annoncé que le soir de la Pâque juive, "environ 8.000 policiers seront déployés pour protéger la vie des citoyens d'Israël".