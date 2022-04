Israël: "Le Néguev est un Far West contrôlé par des criminels bédouins" (Idan Raichel)

L'artiste a appelé à un renfort des effectifs de police dans la région

Le célèbre musicien israélien Idan Raichel a publié mardi un message sur Facebook déclarant que l'État d'Israël doit rétablir la loi et l'ordre dans le Néguev, décrivant cette partie du sud du pays comme un "Far West contrôlé par des criminels bédouins".

"L'année dernière, j'ai été contraint deux fois de me mettre sur le bas côté de la route, par des chauffeurs bédouins violents et menaçants", a écrit M. Raichel, ajoutant que "le Néguev est vraiment un Far West totalement contrôlé par des criminels bédouins, ou juste des voyous."

M. Raichel a déclaré qu'il conduisait habituellement deux fois par semaine jusqu'à la ville balnéaire d'Eilat en passant par le désert du Néguev, décrivant son appréhension lorsqu'il empruntait les routes du sud.

"Deux fois, j'ai commencé à conduire très vite, pour fuir, car j'avais le sentiment qu'à un moment ou un autre, je me retrouverais sans voiture et sans rien. Le sentiment d'impuissance, quand on est soumis aux caprices des hors-la-loi est terrible", a-t-il poursuivi.

"Le manque de contrôle sur votre vie dans ces moments-là, le fait que la police arrive avec retard en raison des grandes distances à parcourir, tout cela vous laisse perdu dans votre propre pays," a expliqué M. Idan.

"La lutte pour le retour de la loi et de l'ordre dans le Néguev - n'est pas un outil politique, ni une étiquette ou une question qui devrait être débattue, et ce n'est certainement pas une question de droite ou de gauche, ni la lutte personnelle d'Itamar Ben Gvir'," a-t-il dit.

M. Raichel a appelé à un renfort des effectifs de police dans la région, soulignant "aux États-Unis, quand un policier vous arrête, vous tremblez," estimant que la même chose devrait se produire ici.

Le gouvernement a alloué des sommes importantes pour éradiquer la criminalité dans le secteur arabe et restituer la sécurité aux habitants du sud.