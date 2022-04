Les oiseaux en Israël pourraient changer de forme pour s'adapter au réchauffement climatique (étude)

Les chercheurs ont utilisé la vaste collection d'oiseaux du musée Steinhardt

Les chercheurs de l'Université de Tel-Aviv ont découvert que de nombreux oiseaux en Israël sont devenus plus petits ou plus longs au cours des 70 dernières années, et emettent l'hypothèse que cela pourrait être dû à une adaptation au réchauffement climatique.

Les chercheurs ont déclaré qu'il pourrait s'agir de stratégies pour perdre de la masse corporelle au fur et à mesure que le climat se réchauffe.

L'étude a été dirigée par le professeur Shai Meiri et Ph.D. étudiant Shahar Dubiner de l'école de zoologie de l'Université de Tel Aviv et du musée d'histoire naturelle Steinhardt. L'étude a été publiée dans la revue scientifique Global Ecology and Biogeography.

Le professeur Meiri a expliqué que selon la règle de Bergmann, formulée au 19ème siècle, les oiseaux et les animaux vivant dans des endroits froids ont tendance à être plus gros que les espèces similaires vivant dans des endroits plus chauds.

Les chercheurs ont utilisé la vaste collection d'oiseaux du musée Steinhardt pour rechercher des changements dans la morphologie des oiseaux au cours des 70 dernières années en Israël.

Ils ont examiné près de 8.000 spécimens adultes de 106 espèces différentes, y compris des oiseaux migrateurs qui traversent Israël chaque année, des oiseaux sauvages résidents, et les oiseaux qui vivent à proximité des humains.

Selon l'étude, les changements de longueur corporelle avaient tendance à se produire davantage chez les oiseaux migrateurs.