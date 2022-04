Benny Gantz adresse ses voeux du Ramadan à Mahmoud Abbas lors d'un entretien téléphonique

Il a déclaré que cette période de fêtes devait être synonyme de paix

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est entretenu mardi soir avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Le ministre de la Défense a tenu à lui adresser ses voeux pour le mois de Ramadan ainsi qu'à l'ensemble des Palestiniens.

Benny Gantz a déclaré que cette période de fêtes (Ramadan et Pessah qui tombent au même moment cette année) devrait être synonyme de paix et de tranquillité et non de terrorisme.

Il a également rappelé à M. Abbas qu'Israël prend très au sérieux les attaques qui ont coûté la vie à 11 personnes au cours des deux dernières semaines et continuera d'agir vigoureusement pour garantir la sécurité des civils et des forces de sécurité.

Benny Gantz a remercié M. Abbas pour sa condamnation rare de l'attaque de Bnei Brak perpétrée par un Palestinien originaire de Cisjordanie, qui a tué 5 personnes à l'arme à feu la semaine dernière.

"Tuer des civils israéliens et palestiniens ne fera qu'aggraver la situation - alors que tout le monde a intérêt à renforcer la prospérité," avait déclaré Mahmoud Abbas.