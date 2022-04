Attentat à Tel-Aviv: les témoins racontent l'horreur et le chaos

"Certains ont sorti leurs armes, j'avais peur que les gens se tirent dessus par erreur"

Plusieurs personnes témoins de l'attentat à Tel-Aviv, perpétré jeudi soir par un Palestinien de 28 ans qui a fait deux morts et des blessés ont décrit "l'horreur et des scènes chaotiques".

Certains se sont cachés sous des tables et derrière des barils de bière, d'autres ont couru, dont un homme qui s'est trouvé nez à nez avec le tireur dans une ruelle voisine.

"Le terroriste a commencé à tirer. Autant que je sache, personne ne l'a même vu ou ne savait où il se trouvait", a déclaré le propriétaire du bar Ilka, où la fusillade a commencé, à Channel 12. "Dans mon bar, nous avons eu un certain nombre de personnes touchées, tous des jeunes de moins de 30 ans."

Hadar, une serveuse d'Ilka qui était sur le point de commencer son service, a déclaré qu'elle était assise près du bar quelques minutes avant l'attaque.

"Soudain, nous avons entendu une forte détonation et du verre s'est brisé. J'étais assise à côté de la porte. Nous avons compris qu'il s'agissait d'un attentat et j'ai fait sortir les gens, nous nous sommes cachés sous des tables sans vraiment savoir ce qui se passait et nous avons attendu", a-t-elle dit.

L'un des clients, Ra'anan Shimon 32 ans, a reçu une balle au visage, les médecins qualifient sa situation de "miracle". La balle a pénétré sa joue droite puis est ressortie par sa joue gauche. Il est actuellement hospitalisé dans un état jugé "modéré."

"Je suis allé boire une bière avec un ami à Ilka. Nous étions assis dehors pendant environ 15 minutes lorsque le terroriste est apparu devant nous et a commencé à tirer", a-t-il déclaré.

"Je suis tombé par terre, j'ai cherché un abri et je suis allé derrière les fûts de bière quand soudain j'ai senti que du sang coulait sur ma joue", a déclaré Shimon. "Il y a eu quelques coups de feu et nous avons attendu que les choses se calment."

Un autre blessé a décrit le chaos alors qu'il attendait de l'aide.

"Tout était chaotique. Les gens ont sorti des armes et se sont mis à courir. J'avais peur que les gens se tirent dessus par erreur", a-t-il déclaré. "J'étais complètement couvert de sang - je n'ai jamais vu un tel chaos. Je suis tellement triste".

Un autre témoin a raconté que "le terroriste se tenait à environ deux mètres de moi, il a tiré dans ma direction, mais a raté et la balle a percuté une voiture à proximité".

Un de ses amis qui a couru pour se réfugier à l'étage supérieur après les premiers coups de feu a été témoin lui aussi de l'horreur.

"J'ai vu le terroriste sortir son arme, je lui ai crié dessus et je pense que cela lui a fait peur, il s'est enfui", a-t-il déclaré.

Le terroriste a été abattu au terme d'une vaste chasse à l'homme à Jaffa pendant la nuit.