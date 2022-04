Attentat de Tel-Aviv: les victimes étaient deux amis d'enfance originaires de Kfar Saba

"C'est une castastrophe que nous ne pouvons pas digérer, tout est gâché"

Les deux personnes tuées dans l'attentat de Tel-Aviv jeudi soir par un terroriste palestinien étaient Tomer Morad et Eytam Magini, deux amis d'enfance originaires de Kfar Saba.

Tomer Morad et Eytam Magini, 27 ans ont été tués jeudi soir au bar Ilka, rue Dizengoff, par un terroriste Palestinien originaire de Jénine. Ils seront inhumés dimanche.

"Tomer était un officier du Nahal, un homme de valeurs. Il a toujours pris soin de tout le monde et maintenant il a été tué et nous n'avons plus Tomer ni son ami avec nous", a déclaré un ami à lui Alon Grossman en larmes.

"C'étaient de très bons amis, ils ont grandi ensemble et faisaient la fête ensemble. Nous avons servi avec eux dans l'armée, c'est une catastrophe que nous ne pouvons pas digérer. Nous avons perdu deux amis qui étaient comme des frères. Tout est gâché. J'ai voyagé avec Tomer en Amérique du Sud, j'ai vécu des expériences folles avec lui, je ne comprends pas comment nous avons perdu mon ami. Ils ont décidé d'aller s'asseoir dans un pub et y ont été assassinés," a-t-il poursuivi.

Le maire de Kfar Saba a publié un communiqué disant: "la municipalité de Kfar Saba partage le profond chagrin des familles des personnes tuées lors de l'attaque d'hier à Tel-Aviv. Les familles sont accompagnées par des travailleurs sociaux de la Division des services sociocommunautaires, qui leur apportent toute l'aide nécessaire. Toute la ville de Kfar Saba embrasse les familles et adresse ses voeux de rétablissement aux blessés."

"Une grande perte a frappé notre ville, nous nous sommes réveillés avec la triste nouvelle du meurtre de nos deux êtres chers qui ont grandi à Kfar Saba. Mes pensées vont aux familles. Il n'y a pas de mots et pas de consolation pour ceux qui ont perdu leurs enfants. Nous soutiendrons les familles et ferons tout notre possible pour sauver nos vies et continuer la lutte jusqu'à ce que nous gagnions, car nous n'avons pas le choix et nous n'avons pas d'autre pays", a déclaré le maire.

Le terroriste a été éliminé par les forces de sécurité au terme d'une vaste chasse à l'homme, vers 5h30 vendredi matin. Il n'était pas connu des services de sécurité et était rentré illégalement en Israël.

Huit personnes blessées sont toujours hospitalisées dont l'une dans un état critique.