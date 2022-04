Un responsable de la police a fustigé la décision d'envoyer des troupes de Tsahal à Tel-Aviv après l'attaque terroriste

"Nous n'avions pas demandé toutes ces forces"

Un responsable de la police a déclaré vendredi, sous couvert d'anonymat, que c'était une mauvaise décision d'envoyer un grand nombre de soldats des Forces de défense israéliennes dans les rues de Tel-Aviv pour se joindre à la chasse à l'homme du terroriste qui a perpétré l'attaque.

"Nous ne nous attendions pas à un tel nombre de soldats lors de cet incident, et nous n'avions pas demandé toutes ces forces", a affirmé la source au radiodiffuseur public Kan.

La chasse à l'homme, qui a duré près de neuf heures, comprenait au moins 1.000 renforts de police et de Tsahal ratissant la zone à la recherche du terroriste.

Les forces spéciales de Tsahal ont été déployées dans la ville pour participer aux efforts.

Jeudi soir, il a été rapporté que la police était furieuse contre les troupes de Tsahal pour avoir permis aux médias de les accompagner lors des recherches du terroriste qui a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres lorsqu'il a ouvert le feu dans un bar de la rue Dizengoff.

La police a éloigné à plusieurs reprises les journalistes et d'autres civils des points chauds pendant les recherches, pour leur sécurité et pour permettre aux forces de sécurité d'opérer plus librement.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a donné vendredi carte blanche aux forces de sécurité pour "vaincre" une nouvelle vague de terreur en Israël.