Terrorisme: "Nous passons de la défense à l'attaque", affirme N. Bennett lors d'une visite aux blessés de l'attentat de Tel-Aviv

Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec les blessés ainsi que leurs familles

Naftali Bennett s'est rendu samedi soir à l'hôpital Ichilov au chevet des blessés de l'attentat survenu à Tel-Aviv jeudi soir.

Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec les blessés ainsi que leurs familles, et les a informés des derniers développements de l'enquête sur la fusillade perpétrée par un terroriste palestinien qui a fait trois morts et sept blessés en plein cœur de la ville.

Dans une déclaration clôturant sa visite à l'hôpital situé à Tel-Aviv, le chef du gouvernement a salué le courage et la force des blessés dans leur rétablissement.

Il a également confirmé avoir donné carte blanche à toutes les forces de sécurité du pays afin de prévenir d'autres attentats.

"Nous passons de la défense à l'attaque et nous traquerons les sources de terrorisme, à tout moment et où qu'elle se trouvent", a déclaré Naftali Bennett. "Comme je l'ai déjà dit, Tsahal, le Shin Bet et la police ne se verrront imposer aucune restriction afin de mener cette mission à bien", a-t-il ajouté.