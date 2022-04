Les trois Israéliens tués dans l'attentat terroriste de Tel Aviv inhumés dimanche

Six personnes, blessées lors de l'attaque jeudi soir, sont toujours hospitalisées

Les trois victimes de l'attentat terroriste commis à Tel-Aviv jeudi soir seront inhumées dimanche après-midi lors de funérailles séparées.

Tomer Morad et Eytam Magini, deux amis d'enfance tous deux âgés de 27 ans et originaires de Kfar Saba (centre), seront enterrés au cimetière Pardes Haim de la ville.

Les obsèques de Tomer débuteront à 15h30, une heure avant celles de son ami., selon le rapport.

Barak Lufan, le père de trois enfants qui a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé lors de l'attaque, sera inhumé dans au kibboutz Ginosar à 17h30.

Près d'une quinzaine de personnes ont été blessées dans l'attaque terroriste au bar Ilka de la rue Dizengoff à Tel Aviv, six sont toujours hospitalisées.

Samedi soir, le Premier ministre Naftali Bennett a rendu visite aux blessés et à leurs familles à l'hôpital Ichilov, affirmant que les forces de sécurité continueront de "poursuivre les terroristes partout, jour et nuit".

"Nous passons de la défense à l'attaque et nous traquerons les sources de terrorisme, à tout moment et où qu'elle se trouvent", a déclaré Naftali Bennett. "Comme je l'ai déjà dit, Tsahal, le Shin Bet et la police ne se verrront imposer aucune restriction afin de mener cette mission à bien", a-t-il ajouté.

Tôt dimanche, les forces de sécurité israéliennes ont mené un raid dans le village palestinien de Ya'bad, au domicile du terroriste qui a commis l'attaque de Bnei Brak, au lendemain d'une descente à Jénine au domicile du terroriste qui a perpétré l'attaque de Tel Aviv.