Israël: "B. Netanyahou ne peut pas former de gouvernement, c'est une fiction" (N. Bennett)

"Il n'y aura pas de gouvernement comme ça, ce n'est pas une option"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré lundi que l'idée d'un gouvernement alternatif formé par le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou relevait de la "fiction".

"C'est soit ce gouvernement, soit il n'y a pas de gouvernement avec Netanyahou", a-t-il déclaré à Channel 13. "C'est une fiction et tout le monde le sait."

"Quelqu'un qui a essayé quatre fois de composer un gouvernement et qui a échoué, et à cause de cela a perdu tout le pays pour améliorer son procès ne peut pas former de gouvernement comme ça, ce n'est pas une option", a-t-il ajouté.

M. Bennett a déclaré qu'il ne pensait pas rejoindre M. Netanyahou, alors même que son parti Yamina semble imploser, avec des membres rejoignant l'opposition ou menaçant de le faire.

La semaine dernière, des milliers de manifestants ont participé à un rassemblement contre la coalition à Jérusalem, au cours duquel l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a exhorté les partis de droite au sein du gouvernement à rejoindre son camp.

"A tous les membres de la coalition qui ont un cœur et une conscience: revenez à droite, revenez à la maison", a déclaré M. Netanyahou après la défection de la députée du parti Yamina, Idit Silman, laissant la coalition sans majorité.

Les deux blocs sont actuellement à égalité à 60-60.