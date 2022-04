Israël: "La liste arabe unie ne fera pas partie de la coalition" (Naftali Bennett)

Le chef de la Liste arabe a fait polémique en appelant les Arabes israéliens à quitter l'armée et la police

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est engagé à ne pas inviter la Liste arabe unie à rejoindre la coalition lors d'un entretien avec Channel 12, après que le chef de la Liste Ayman Odeh ait tenu des propos qui ont fait polémique, appelant "les Arabes israéliens enrôlés dans les forces de l'ordre à quitter leur poste."

"La Liste arabe unie n'est pas dans ce gouvernement et ne sera pas dans ce gouvernement ", a déclaré N. Bennett.

"Ceux qui forment une alliance sont Odeh, le Likud et [le chef du parti sioniste religieux Bezalel] Smotrich – une alliance de trolls", a-t-il ajouté.

Dans une vidéo, Ayman Odeh avait déclaré plus tôt cette semaine: "C'est humiliant pour l'un de nos fils de rejoindre les forces de sécurité de l'occupation... Des drapeaux palestiniens seront hissés sur les murs de Jérusalem et la paix se répandra sur nos terres. J'appelle les citoyens arabes dans Tsahal ou dans la police à démissionner et à jeter leurs armes sur leurs supérieurs".

La semaine dernière, la députée Idit Silman a choqué la coalition en démissionnant; de ce fait, le gouvernement de Bennett ne détient plus la majorité parlementaire.

Selon certaines informations, B. Netanyahou, qui souhaite revenir sur le devant de la scène politique, a promis à Silman un rôle de ministre de la Santé dans un potentiel gouvernement dont il serait à la tête.