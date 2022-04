Israël: le chef de la police exprime son soutien aux Arabes israéliens dans les rangs des forces de l'ordre et les félicite

"Les terroristes qui sèment la peur rencontreront des policiers déterminés"

Le chef de la police israélienne Yaakov Shabtai s'est exprimé mardi matin à la lumière des récents attentats qui ont fait 14 morts en 3 semaines dans le pays.

Alors que le chef de la Liste arabe unifiée Ayman Odeh a appelé avant-hier les Arabes israéliens à quitter les rangs de l'armée et de la police, Kobi Shabtai a souligné combien leur présence au sein des forces israéliennes était importante.

"Nos rangs comptent 745 policiers Arabes chrétiens, 2.120 policiers druzes et 1.232 policiers musulmans qui ont choisi de participer au maintien de la sécurité de l'État. En tant que commissaire et en tant que force de police, nous ne répondons généralement pas aux déclarations faites par des personnalités publiques, mais je ne les laisserai pas diffamer l'action des policiers arabes, nos frères d'armes", a affirmé Kobi Shabtai.

"L'ensemble de la police sous ma direction sera comme un mur contre quiconque cherchera à leur nuire, à saper leur identité israélienne et le devoir qu'ils exercent avec beaucoup de courage. Non seulement ces déclarations ne nous dissuadent pas, mais elles renforcent le processus que nous cherchons à faire avancer, et cela augmente le nombre de recrues arabes dans les rangs de la police," a-t-il poursuivi.

"Au nom de toute la police israélienne et du peuple d'Israël, je vous envoie du soutien et toute notre appréciation pour votre travail. Nous sommes derrière vous et vous ne serez jamais seuls,"a-t-il ajouté.

Kobi Shabtai s'est ensuite exprimé à propos de la vague de terreur qui frappe le pays.

"Les terroristes qui cherchent à semer la peur et la terreur et à nuire au plus grand nombre d'Israéliens possible, rencontreront des policiers courageux et déterminés," a-t-il dit, rappelant que lors des récents attentats un nombre record de forces de l'ordre ont été mobilisées.

Les forces de sécurités sont sur le qui-vive pour empêcher de nouvelles attaques.