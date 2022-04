Terrorisme: le ministre de la Sécurité menace d'intensifier l'offensive militaire en Cisjordanie

"Nous n'hésiterons pas à nous lancer dans des opérations militaires encore plus étendues"

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, a menacé mardi d'intensifier les opérations militaires en Cisjordanie si la vague de terreur palestinienne persiste.

"L'État d'Israël et ses forces de sécurité, y compris la police israélienne, vous poursuivront où que vous soyez, jour et nuit, et vous atteindront", a-t-il déclaré.

M. Barlev, dont le ministère est en charge de la police, a affirmé que "tout comme ces derniers jours, des forces de la police, de Tsahal et du Shin Bet ont opéré dans le camp de réfugiés de Jénine".

"Nous continuerons à contrer le terrorisme d'un poing ferme, et nous n'hésiterons pas à nous lancer dans des opérations militaires encore plus étendues, à Jénine et partout où se trouve un foyer de terrorisme. Ne nous tentez pas", a-t-il prévenu.

L'armée israélienne a indiqué avoir lancé lundi de nouvelles opérations autour de Jénine, d'où étaient originaires deux terroristes palestiniens ayant mené des attaques anti-israéliennes meurtrières ces dernières semaines.

Depuis le 22 mars, l'Etat hébreu a été frappé par quatre attaques, les deux premières perpétrées par des Arabes israéliens liés à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) et les deux dernières par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine.

Ces attaques ont fait 14 morts au total.