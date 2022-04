Israël: le lauréat du prix de mathématiques fera don de ses gains à des organisations de gauche dont B'Tselem et Breaking the Silence

La réception de son prix a fait polémique

Le professeur Oded Goldreich qui a reçu le prix israélien de mathématiques, annonce qu'il fera don de son prix à hauteur de 75.000 shekels (21.000 euros) à cinq organisations de défense des droits de l'Homme de gauche, dont Breaking the Silence et B'Tselem.

"Nous sommes fiers du fait que les ministres de l'Education qui lui ont refusé le prix ne soient pas satisfaits des décisions qu'il a prises", déclarent les organisations, selon Ynet.

Les cinq groupes qui devraient recevoir l'argent sont Breaking the Silence, Standing Together, Kav LaOved, B'Tselem et Adalah.

M. Goldreich a reçu le prix dans les bureaux du ministère de l'Éducation lundi, malgré l'opposition politique de deux ministres de l'Éducation, dont l'actuel, qui a boycotté la cérémonie, et après une saga politique de près d'un an sur son soutien présumé au boycott anti-Israël.

L'ONG des droits de l'Homme B'Tselem a souvent attisé la colère du gouvernement israélien, mais a maintenu des relations plutôt professionnelles avec l'armée, en particulier l'avocat général et la police, qui sollicitent parfois l'ONG pour récupérer des vidéos dans le cadre d'enquêtes.