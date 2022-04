Jérusalem: Yaïr Lapid a rencontré le ministre slovaque des Affaires étrangères

Il l'a notamment remercié pour son soutien et ses condamnations des récents attentats

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a reçu mercredi son homologue slovaque Ivan Korčok à Jérusalem.

Les deux hommes ont tenu une réunion dans le bureau de M. Lapid, suivie de la cérémonie d'ouverture de l'Institut slovaque à Jérusalem avec la participation du président du Parlement slovaque Boris Koller, le vice-président du Parlement slovaque Gabor Grendel, le ministre du Travail et des affaires sociales Milan Karjaniak et le maire de Jérusalem Moshe Leon.

"Là où nous en sommes, mon ami, la capitale d'Israël, Jérusalem, des alliances historiques se sont formées depuis des milliers d'années. Notre alliance les rejoint aujourd'hui. Nous apprécions et chérissons ce moment, et plus encore - les années à venir," a déclaré Yaïr Lapid.

"C'est aussi l'occasion de remercier le ministre des Affaires étrangères pour sa fermeté contre le terrorisme, comme en témoignent les récentes déclarations de condamnation qu'il a prononcées après les attentats qui ont frappé Israël. Mon ami, merci beaucoup", a-t-il ajouté.

Auparavant, une réunion de travail prolongée avait eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères au cours de laquelle ils avaient évoqué la guerre en Ukraine, l'accord nucléaire avec l'Iran et le renforcement des relations entre les deux pays.