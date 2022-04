Israël: Isaac Herzog fait l'éloge du mois de Ramadan à son dîner annuel de l'Iftar

"Le mois de Ramadan est un mois d'humilité et de piété, de modération, de compassion et de charité"

Le dîner annuel de l'Iftar du président Isaac Herzog, le repas traditionnel de rupture du jeûne du Ramadan, a réuni environ 200 invités à sa résidence officielle, à Jérusalem, mercredi, dont des fonctionnaires arabes israéliens, des chefs religieux et de la société civile et des membres des forces de sécurité.

Quelques diplomates étrangers ont également assisté à l'événement à la résidence du président dans la capitale.

Isaac Herzog a cité le Coran, fait l'éloge du mois de Ramadan et souligné la nécessité de la tolérance.

"Le mois de Ramadan, le plus beau et le plus émouvant du calendrier Hijri, révèle un autre aspect du beau visage de l'esprit islamique. C'est un mois d'humilité et de piété, de modération, de compassion et de charité, de foi en Dieu, de famille et de communauté", a déclaré M. Herzog.

"Même en tant que non-musulman, je ressens un profond sentiment d'identification et de connexion avec l'esprit spécial de ce mois, que nous marquons ici ce soir", a-t-il ajouté.

Herzog a indiqué que la tolérance serait un thème constant tout au long de son mandat de président, alors qu'il s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans des localités arabes du pays, pour soutenir des projets de travaux publics ou participer à des commémorations.

Le président a également évoqué la vague de terrorisme qui sévit actuellement en Israël, soulignant que "lorsque des meurtres et des actes de violence sont commis au nom de l'islam, nous ne devons pas rester silencieux".