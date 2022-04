ANALYSE | Israël: la barrière de sécurité, un dilemme économico-sécuritaire

Cette barrière est devenue le symbole de la complexité du conflit israélo-palestinien

La vague terroriste de ces dernières semaines pose, avec plus d'acuité que jamais, le problème ancien de la barrière de sécurité séparant le territoire israélien de la Cisjordanie.

Et pour cause: les deux terroristes palestiniens qui ont commis les attentats à Bnei Brak et à Tel Aviv, avaient pénétré illégalement en Israël via l'une des multiples brèches qui parsèment cette barrière, érigée par les gouvernements israéliens à partir de 2002.

Et comme cela se produit régulièrement en Israël lorsque certains problèmes sont mis sur le devant de la scène médiatique, du jour au lendemain, le colmatage de cette barrière ouverte à tout vent est devenu une priorité pour de nombreux responsables sécuritaires et politiques. C'est ainsi que, sous la pression populaire, le gouvernement Bennett a décidé cette semaine d'entamer une restauration de cet ouvrage.

Pour Sharon, une opportunité sécuritaire et politique

C’est le gouvernement Rabin qui, en 1995, envisage pour la première fois la construction d'une barrière de protection à l'est d'Israël. Sa mission initiale: freiner les terroristes palestiniens suicidaires de Cisjordanie qui, dès 1994, ont commencé à se faire exploser dans les autobus ou au cœur des grandes villes israéliennes. Mais Rabin va se montrer réticent à un tel projet: il craint d'emblée que le tracé de cette barrière ne devienne, dans le cadre du processus d'Oslo, la frontière "ouest" d'un futur Etat palestinien indépendant qu'il n'appelle pas de ses souhaits. Il faudra attendre la violente vague terroriste de la Seconde Intifada (2000-2002), pour que ce projet commence à se concrétiser: après l'opération "Rempart", dont on commémore le 20e anniversaire ces jours-ci, Ariel Sharon, d'abord lui aussi réticent à cette idée (pour les mêmes raisons que son ami Rabin), donne son feu vert.

Les avis sont partagés quant aux motivations de Sharon: il y a, bien sûr, en priorité l'aspect sécuritaire, avec le besoin vital de rassurer une population israélienne traumatisée par deux années d'Intifada particulièrement meurtrières. Et de facto, dans les années 2004-2005, après la construction des tronçons nord de la barrière, le nombre d'attentats plonge en chute libre.

Mais au-delà de cela, Sharon pourrait avoir voulu, à l'aide de la barrière, semer les premiers germes d'un véritable "remodelage" des frontières définitives d'Israël. Le Premier ministre d’alors est persuadé que ni Arafat, ni son successeur Abbas, ne peuvent être des partenaires à un règlement du conflit. Il entend donc ne plus être l'otage des Palestiniens, et va prendre des initiatives unilatérales. La plus importante sera celle d'évacuer en août 2005, plus de 8 000 habitants juifs du Goush Katif, au sud de cette bande de Gaza où vivent près de deux millions de Palestiniens. Ce qui, pour Sharon, règle une partie du problème démographique d'Israël.

Dans une telle configuration, la barrière de sécurité aurait alors défini le tracé de la frontière est d'Israël et permis à l’Etat hébreu, avec l'aval de l'administration Bush, d'annexer les blocs d'implantation juifs du Goush Etzion, d'Ariel et de Maale Adumim. Les problèmes sécuritaires, politiques et démographiques d'Israël s’en seraient trouvés solutionnés d’un coup ! De nombreux analystes considèrent que s'il n'avait pas été freiné dans son élan par son hémorragie cérébrale, début janvier 2006, Sharon, le pragmatique, aurait persisté sur cette voie et fait de la barrière une frontière politique, et pas seulement une muraille de protection.

Mais Sharon a disparu de la scène alors que la construction des 720 km (!) de la barrière de sécurité, dont 120 km pour le seul pourtour de Jérusalem, n'était pas encore terminée . Son successeur, Ehoud Olmert, a dû se focaliser sur le réveil du Hamas à Gaza et sur le front nord, avec le déclenchement de la seconde guerre du Liban. Quant à Netanyahou, arrivé au pouvoir en 2009, il ne partageait pas l'approche du vieux général tombé dans le coma. Pour le leader du Likoud nationaliste, pas question d'insinuer que la barrière puisse devenir un jour la frontière d'un Etat palestinien. Pour Bibi, il fallait opter pour une "paix économique" avec les Palestiniens, en partant d'un principe simple: lorsqu'ils auraient du travail, ils cesseraient de planifier des attentats.

Pour Netanyahou, priorité à la paix économique

De facto, c'est ce qui s’est produit globalement au cours des 13 dernières années. D'abord, la construction de la barrière, qui a coûté à Israël plus de 10 milliards de shekels, s'est interrompue dans le sud près de Beersheva, et celle-ci n'a jamais été complétée. Sans compter qu’au fil des ans, les Palestiniens qui ne pouvaient obtenir de permis de travail en Israël suite, par exemple, à des antécédents subversifs, ont appris à contourner cet obstacle en passant par les dizaines de brèches. Des brèches provoquées, entre autres, par de multiples changements de tracé, consécutifs aux nombreux verdicts de la Cour Suprême à la suite de recours déposés par des… Palestiniens!

Et si la Cour Suprême a dû trancher, plus d'une fois, entre les impératifs sécuritaires d'Israël et le respect des droits élémentaires des Palestiniens, l'échelon politique, essentiellement sous la conduite de Netanyahou, a dû pour sa part trouver le juste milieu entre sécurité des Israéliens et prospérité socio-économique des Palestiniens. Les longues périodes d'accalmie sécuritaire à l'ère Netanyahou, ont prouvé l'efficacité de cet équilibre fragile.

Quant au nombre de Palestiniens entrant illégalement en Israël, il n'a cessé d'augmenter. Ainsi, avant l'actuelle vague terroriste, ils étaient plus de 50.000 à franchir impunément, chaque jour, et sous les yeux des patrouilles de Tsahal, la barrière pour aller travailler en Israël. D'ailleurs, pour les experts, l'armée israélienne aurait de facto adhéré au principe selon lequel la prospérité économique des Palestiniens les détourne de la voie terroriste. Mais lorsque pour diverses raisons, les impératifs sécuritaires reviennent au galop, comme c'est actuellement le cas, la barrière est montrée du doigt comme étant la seule responsable!

Un fragile équilibre difficile à préserver

Aujourd'hui, le gouvernement Bennett se retrouve confronté à un cruel dilemme. Colmater les nombreuses brèches dans la barrière afin de rassurer la population israélienne, mais en privant des dizaines de milliers de Palestiniens d'emploi, et donc de ressources. Ou bien continuer à fermer les yeux sur l'entrée en Israël de ces "Chaba'him" (acrostiche en hébreu de résidents illégaux) et prendre le risque que l'un d'eux commette un attentat.

En décidant, ce dimanche, de voter une rallonge budgétaire de 360 millions de shekels pour restaurer la barrière en Cisjordanie, le tandem Lapid-Bennett semble avoir opté, là encore sous la pression populaire, en faveur du paramètre sécuritaire. Mais attention! D'abord, cela ne garantira pas l'étanchéité absolue de la barrière. Ensuite, l'expérience du passé a prouvé que la dégradation socio-économique de la population palestinienne qui découlera de cette mesure risque de contraindre, à court terme, les autorités israéliennes à réviser cette approche sécuritaire. L'une des solutions serait, peut-être, d'alléger les critères d'attribution de permis de travail officiels aux Palestiniens. Mais là encore, les risques que des éléments terroristes reçoivent ces permis augmenteront.

On comprend mieux pourquoi, depuis sa construction controversée, cette barrière a été au cœur d'une équation complexe, quasiment impossible à résoudre entre sécurité des Israéliens et bien-être des Palestiniens. D'une certaine manière, ce Mur oriental est devenu le symbole de la complexité du conflit qui perdure entre les deux parties…