Israël teste avec succès un système de défense laser révolutionnaire

Les responsables saluent le système "Dôme de Laser" après l'interception réussie de projectiles

Le ministère de la Défense a révélé jeudi qu'un système de défense aérienne laser en cours de développement a abattu avec succès des drones, des roquettes, des mortiers et des missiles antichars lors d'une première série de tests le mois dernier.

Selon le chef de l'équipe de recherche et de développement du ministère, le général de brigade (réserviste) Yaniv Rotem, les tests ont été menés à des distances et à des moments "difficiles".

"L'utilisation d'un laser change la donne et la technologie est simple à utiliser et s'avère économiquement viable", a-t-il déclaré.

Dans une vidéo publiée par le ministère, on peut voir le système laser intercepter une roquette, un mortier et un drone dans un endroit non divulgué du désert du Néguev, dans le sud d'Israël, en mars de cette année.

Le ministère teste le système de défense à base de laser depuis plusieurs années, et a abattu un drone avec ce système l'année dernière. Les récents tests ont été les premiers à être concluants contre les autres menaces, notamment les projectiles non guidés et les missiles guidés antichars.

Son département de recherche et développement prévoyait initialement de déployer le système antimissile d'ici 2024, mais l'armée a fait pression pour un déploiement plus rapide. Le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé en février qu'Israël déploierait le système dans l'année.

Selon le ministère, Israël est l'un des premiers pays au monde à réussir à utiliser une technologie laser puissante pour développer un système de défense aérienne fonctionnel et à démontrer des interceptions dans des scénarios opérationnels.