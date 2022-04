Le Grand Rabbinat interdit d'apporter des sacrifices sur le mont du Temple, rappelle le rabbin du Mur occidental

Il a exhorté les dirigeants musulmans à appeler à la fin des affrontements

Le grand rabbin du Mur occidental a réitéré vendredi l'interdiction faite aux Juifs d'effectuer des sacrifices sur le Mont du Temple, après l'arrestation de plusieurs individus qui prévoyaient de sacrifier une chèvre sur le lieu saint de la Vieille Ville de Jérusalem.

"Apporter un sacrifice sur le Mont du Temple est contraire à la décision du Grand Rabbinat d'Israël", a déclaré le rabbin Shmuel Rabinovitch dans un communiqué.

M. Rabinovitch a également rappelé qu'il était interdit d'amener des animaux - à l'exception des chiens d'assistance - sur l'esplanade du Mur occidental.

Cette déclaration a été faite un jour après l'arrestation de six membres du groupe "Returning to the Mount" qui prévoyaient d'effectuer un sacrifice sur le Mont du Temple avant la Pâque juive, qui commence ce vendredi soir.

Comme les années précédentes, les autorités israéliennes ont juré d'empêcher toute tentative d'apporter des animaux sacrifiés sur le complexe.

Les plans annoncés par les militants juifs ont été accueillis par des menaces du Hamas, qui a déclaré qu'il ne permettrait pas aux Juifs d'offrir des sacrifices sur le site "à n'importe quel prix", tandis que les factions terroristes de Gaza se sont réunies pour discuter d'une réponse unifiée aux "agressions".

Le mont du Temple, qui abrite la mosquée Al-Aqsa, est le troisième site le plus sacré de l'islam et le site le plus sacré du judaïsme.

M. Rabinovitch a également imploré les chefs religieux musulmans de demander l'arrêt immédiat des affrontements violents sur le Mont du Temple entre Palestiniens et policiers.