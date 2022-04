Israël: un homme blessé dans une attaque terroriste présumée à Haïfa, une adolescente arrêtée

La victime a été transportée au centre médical Rambam

Un homme de 47 ans a été poignardé et blessé vendredi dans une attaque terroriste présumée à l'arme blanche dans la ville de Haïfa, dans le nord du pays, ont indiqué la police et les médecins.

Les agents qui sont arrivés sur les lieux au jardin HaZikaron, adjacent à l'hôtel de ville de Haïfa, ont arrêté une jeune fille de 15 ans soupçonnée d'être l'auteur de l'attaque.

La police a déclaré que l'incident était probablement une attaque motivée par le nationalisme, citant une enquête préliminaire.

Selon la police, le suspect est une résidente locale.

Les médecins ont affirmé qu'ils ont trouvé l'homme blessé - également un résident de Haïfa qui n'a pas été immédiatement nommé - dans le jardin, pleinement conscient.

Il a été transporté au centre médical Rambam de la ville par le service ambulancier Magen David Adom, dans un état stable.

Le père de l'adolescente de 15 ans a signalé à la police que sa fille avait l'intention de commettre une attaque à Jérusalem.

Cette attaque terroriste présumée intervient dans un contexte de tensions accrues en Israël et en Cisjordanie, après une série d'attentats meurtriers dans des villes israéliennes qui ont fait 14 morts, et des affrontements entre les troupes israéliennes et des émeutiers palestiniens.