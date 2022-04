Jérusalem: le pape plaide pour un accès "libre" aux lieux saints

De nouveaux heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une dizaine de blessés

Le pape François a plaidé dimanche pour un accès "libre" aux lieux saints à Jérusalem, où des heurts ont fait des dizaines de blessés ces derniers jours sur le Mont du Temple.

"Puissent Israéliens, Palestiniens et tous les habitants de la Ville Sainte, avec les pèlerins, faire l’expérience de la beauté de la paix, vivre en fraternité et accéder avec liberté aux lieux saints dans le respect réciproque des droits de chacun", a déclaré le souverain pontife lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi".

"Demandons la paix pour Jérusalem et la paix pour ceux qui l’aiment, chrétiens, juifs et musulmans", a-t-il ajouté devant quelque 50.000 personnes réunies sur la place Saint Pierre.

Le pape a également prié pour "la paix pour le Moyen-Orient, déchiré par des années de divisions et de conflits".

Dimanche matin, de nouveaux heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une dizaine de blessés dans et près du Mont du Temple alors que se tiennent la messe de Pâques, des prières pour Pessah, la pâque juive, et pour le mois musulman de ramadan dans la Vieille Ville de Jérusalem, carrefour des trois religions monothéistes.