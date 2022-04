Israël: des avions émiratis à la parade aérienne du 74e jour de l'Indépendance, une première

Le capitaine Barr a félicité "les pilotes des pays du Golfe qui participeront à notre vol de la paix"

Des avions des Émirats arabes unis participeront pour la première fois le 5 mai à la parade aérienne en Israël dans le cadre des célébrations du 74e jour de l'indépendance, selon une initiative de l'Association israélienne des pilotes de ligne (ISRALPA).

Toutes les compagnies aériennes israéliennes, ainsi que deux compagnies émiraties prendront part à l'exhibition, Etihad" et "Wiz Air Abu Dhabi", a rapporté Ynet.

Le défilé aérien civil s'élancera peu après celui de l'armée de l'air, à 12h45, et longera les côtes du pays du nord au sud depuis Acre à Ashdod, et reviendra en survolant une autre section d'ouest en est dans la région de Netanya.

Le vol s'effectuera à très basse altitude - 1.000 pieds - ce qui permettra aux spectateurs d'observer les avions jusqu'à la fin du spectacle à 13h20.

Le président de l'Association, le capitaine Meidan Barr, a félicité "de tout cœur les pilotes des pays du Golfe qui participeront à notre vol de la paix pour une coopération continue et même accrue entre nous".

"Cette parade aérienne indique sans équivoque la force de l'aviation civile israélienne", a-t-il par ailleurs noté, rappelant que "les entreprises ayant dû faire face ces deux dernières années aux défis de l'épidémie de coronavirus ont retrouvé leur pleine activité - et plus encore".

"La variété des avions participants indique la centralité de l'aviation israélienne dans le monde et l'énorme potentiel qui lui est inhérent. Bonnes fêtes d'Indépendance!", a-t-il souligné.

Le Boeing 787 Dreamliner, le plus récent des avions de la compagnie EL AL, l'Airbus A-320 de la compagnie Israir, l'Embraer E-195 d'Arkia, le Boeing 747 Jumbo Jet cargo de Cal Cargo, l'Airbus A-321neo de Wizz Air Abu Dhabi et l'Airbus A-350 - l'un des avions les plus récents au monde, seront au rendez-vous.