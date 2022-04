Israël: la police rejette le projet de militants de droite pour une marche autour de la vieille ville de Jérusalem

La police a réitéré son engagement à respecter "la liberté d'expression et de protestation en toute sécurité"

La police israélienne a rejeté mardi le projet de militants de droite d'organiser une marche autour de la vieille ville de Jérusalem, tandis que de violents affrontements ont quotidiennement éclaté ces derniers jours entre Palestiniens et forces de sécurité sur le mont du Temple.

Un communiqué de la police a indiqué que la demande d'organiser la marche avait été soumise lundi "avec un court préavis" et que l'un des responsables avait été convoqué afin de discuter d'une date et d'un format alternatifs.

Le communiqué a par ailleurs précisé que les organisateurs avaient annoncé la marche avant même qu'elle ne soit approuvée.

Le président d'Im Tirtzu, un groupe d'extrême droite participant à l'organisation de la marche, a dénoncé la décision de la police.

"Tous ceux qui voulaient venir dans la capitale [pendant la Pâque] ont été choqués", a déclaré Matan Peleg à la radio militaire. "Nous voulons montrer qu'il n'y a rien à craindre."

La police a réitéré son engagement à respecter "la liberté d'expression et de protestation, tout en préservant le bien-être et la sécurité des participants à la marche et de l'ensemble du public".

"Présenter les choses d'une manière différente est une distorsion et une transgression de la vérité", souligne le communiqué.

Le défilé de l'année dernière avait été reporté après des tirs de roquettes sur Jérusalem, entraînant 11 jours de combats intensifs entre Israël et des groupes terroristes palestiniens dans la bande de Gaza.

Les responsables sécuritaires ont exprimé mardi leur inquiétude jugeant qu'une éruption de violence similaire pourrait éclater cette année en raison des tensions à Jérusalem et de la confluence des fêtes religieuses.