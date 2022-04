Jérusalem: sécurité accrue autour de la bénédiction des prêtres, avant une marche sous haute tension

La police ne permettra pas aux participants du défilé de franchir la Porte de Damas

Des forces de police importantes ont été déployées dès les premières heures du matin mercredi dans la vieille ville de Jérusalem, et autour des lieux saints, en marge d'une seconde session de la cérémonie de la bénédiction sacerdotale au Mur des Lamentations pour la fête de la Pâque juive.

De nombreux policiers, en uniforme et en civil, ont été mobilisés pour maintenir la sécurité dans tous les secteurs autour des milliers de fidèles et de visiteurs, a indiqué un communiqué, tandis que la bénédiction des prêtres (Birkat hacohanim), qui a lieu deux fois par an, peut attirer des dizaines de milliers de personnes sur le site religieux.

La police avait par ailleurs approuvé mardi un parcours alternatif proposé par les organisateurs d'une marche de protestation menée par des militants israéliens de droite pour franchir la porte de Jaffa et traverser la vieille ville avant d'atteindre le Mur des Lamentations.

Selon le communiqué, les responsables du défilé "sont revenus sur leur décision" concernant l'itinéraire et pour l'heure, la police a précisé qu'elle n'autorisait pas les participants à la procession à passer par la Porte de Damas, parcourir le quartier musulman de la vieille ville et franchir la Porte des Lions.

Mardi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu avec des dirigeants israélien et palestinien pour les appeler à "mettre fin au cycle de violences", après l'escalade des dernières semaines.

La responsable des affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, se rend à partir de mardi et jusqu'au 26 avril en Jordanie, en Israël, en Cisjordanie, et en Egypte, pour des discussions visant "à réduire les tensions" dans la région.