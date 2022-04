Israël: 12 cas d'hépatite d'origine inconnue découverts chez des enfants

Des cas d'hépatite infantile d'origine inconnue ont également été identifiés en Europe et aux Etats-Unis

Les centre médicaux Shaare Zedek (Jérusalem) et Schneider (Petah Tikva) ont signalé mardi soir 12 cas d'hépatite pédiatrique de source inconnue auprès du ministère de la Santé.

Parmi les patients, cinq enfants sont âgés de moins de 5 ans et hospitalisés à Shaare Zedek, trois d'entre eux ont déjà contracté le coronavirus.

Il s'agit de cas d'enfants, pour la plupart très jeunes, ayant souffert d'hépatite aiguë sans causes ni facteurs connus.

Ces informations interviennent tandis que le ministère a appelé les institutions médicales à prévenir les autorités, suite au signalement de cas d'abord identifiés au Royaume-Uni, puis détectés chez des enfants dans quatre autres pays d'Europe, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).

Neuf cas suspects ont également été identifiés chez des enfants de 1 à 6 ans dans l'Alabama aux Etats-Unis, selon l'ECDC.

Les symptômes rapportés sont l'apparition d'un ictère, de vomissements et d'une altération de la fonction hépatique.

Aucun décès n'a pour l'heure été recensé mais certains cas britanniques ont nécessité une transplantation du foie.

Selon le ministère israélien de la Santé, les possibilités de syndrome post-Covid et notamment de la souche BA.2, de virus inconnu, d'adénovirus, et d'autres causes sont à l'étude.

"Les investigations en laboratoire des cas ont exclu des hépatites virales de type A, B, C, D et E dans tous les cas", a précisé l'ECDC.