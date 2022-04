"Israël protège le statu quo sur le Mont du Temple", assure Benny Gantz

"J'appelle les dirigeants palestiniens et tous les dirigeants de la région à agir de manière responsable"

Le ministre de la Défense Benny Gantz veut s'assurer que le monde entier sache qu'Israël préserve la liberté de culte et le statu quo sur le Mont du Temple, en tweetant des messages à cet effet en arabe, en hébreu et en anglais.

"Israël a assuré et continuera d'assurer et de défendre la liberté de prier, le statu quo sur le Mont du Temple et, surtout, la sécurité de tous les citoyens de la région", a-t-il écrit.

Bien que le message soit diffusé au moment où l'armée annonce une nouvelle fermeture de la Cisjordanie et de Gaza pour la fin des vacances de Pessah, M. Gantz ne manque pas de souligner qu'Israël n'a pas étendu les restrictions aux jours intermédiaires de la fête, entre dimanche et jeudi.

Il s'est également joint à d'autres dirigeants pour protester contre les commentaires de dirigeants arabes, en particulier du Premier ministre jordanien, qui a soutenu les violentes émeutes palestiniennes.

https://twitter.com/i/web/status/1516823992769855499

"J'appelle les dirigeants palestiniens et tous les dirigeants de la région à agir de manière responsable pour assurer la stabilité de la sécurité et étendre la politique civile que nous souhaitons mettre en œuvre avant l'Aïd al-Fitr", a-t-il affirmé.