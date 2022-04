Plus de 170.000 Israéliens ont visité les parcs nationaux pour le dernier jour de Pessah

Les réserves naturelles et les parcs ont connu le plus grand nombre de visiteurs

Plus de 170. 000 Israéliens ont visité les parcs nationaux vendredi pour le dernier jour des vacances de Pessah.

Les réserves naturelles et les parcs ont connu le plus grand nombre de visiteurs, parmi lesquels le parc de Yarkon-Tel Afek avec environ 5.000 visiteurs et la réserve d'Ein Gedi avec environ 4.000 personnes, a déclaré l'Autorité de la nature et des parcs.

Les parcs de Tel Ashkelon, Césarée et Gan Hashlosha et la réserve naturelle de Banias ont reçu environ 3.000 visiteurs chacun, selon l'autorité.

Ailleurs, quelque 25.000 personnes ont visité la mer de Galilée, selon l'autorité du Kineret, dont plusieurs des plages reconnues ont fermé parce qu'elles avaient atteint leur capacité.

L'autorité chargée de la nature et des parcs a indiqué qu'elle s'attendait à un nombre beaucoup plus élevé de visiteurs samedi et a recommandé de réserver les visites à l'avance afin de garantir l'entrée en cas de surpopulation.

Vendredi était le dernier jour de la semaine de vacances juives, mais la plupart des Israéliens ne reprendront le travail que dimanche.