Israël: état d'alerte maximale jusqu'à la fin du Ramadan

"Le prix que nous paierons plus tard, sera énorme"

Le ministre israélien de la diaspora Nachman Shai a déclaré samedi que le statu quo sur le mont du Temple de Jérusalem se détériorait à mesure que de plus en plus de Juifs accédaient au lieu saint, et a averti qu'il y aurait de lourdes conséquences.

"Il y a beaucoup plus de Juifs qui montent sur le mont du Temple. Il y en a qui s'arrêtent en chemin et prient, ce qui était interdit", a déclaré Shai à Kan, alors que le Premier ministre Naftali Bennett a interdit l'accès au mont du Temple pour les Juifs jusqu'à la fin du Ramadan par mesure de sécurité.

"Il y a une certaine escalade des tensions et une détérioration de la situation. Le prix que nous paierons plus tard, nous tous, sera énorme", a poursuivi Shai.

Depuis plusieurs jours des tensions éclatent entre émeutiers palestiniens et officiers de police israélienne sur le mont du Temple.

Le Hamas et d'autres groupes terroristes de Gaza ont qualifié le mont du Temple de "ligne rouge" à ne pas franchir et ont appelé à des attaques contre Israël.

L'an dernier les tensions sur le site sacré avaient précédé un conflit de 11 jours entre Israël et Gaza où plus de 4.300 roquettes avaient été tirées en direction du territoire israélien.

Les effectifs de police ont été augmentés à Jérusalem et en particulier autour du mont du Temple pour éviter toute escalade de la violence.

Le pays est en état d'alerte maximale depuis le début de la vague de terreur en mars qui a coûté la vie à 14 Israéliens en trois semaines.