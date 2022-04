Israël: des hommes armés mènent des fusillades dans tout Rahat, une jeune fille de 14 ans blessée

"Le nombre de meurtres ne cesse d'augmenter même pendant le Ramadan"

Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël a connu de nouvelles violences dans la nuit de samedi à dimanche, où une jeune fille de 14 ans a été blessée au cours d'une fusillade alors qu'elle se trouvait chez elle.

Ce dimanche matin, des magasins, des cafés et le palais culturel récemment inauguré ont également été la cible d'hommes armés.

Des tirs incessants ont été rapportés dans l'ensemble de la ville depuis samedi soir, après la fin du jeûne du Ramadan, où des fusillades ont visé des habitations, des magasins mais aussi des personnes à bord de leur voiture.

Trois suspects, l'un âgé de 50 ans et deux de 25 ans ont été arrêtés.

"Il y a la guerre maintenant, des tirs dans les rues, des tirs sur des entreprises. Nous sommes dans le Far West," a déclaré le maire de Rahat, Faiz Abu Sahiban.

"Qu'ils amènent toutes les forces terrestres, navales et des hélicoptères. Il n'y a pas de police. La police a arrêté des suspects, ils ont été libérés en résidence surveillée parce qu'il n'y avait aucune preuve et ils sont sortis pour tirer," a-t-il ajouté.

La criminalité fait rage dans cette ville du sud alors que le Premier ministre Naftali Bennett a alloué un budget conséquent pour éradiquer la circulation des armes et les faits de violence dans ce secteur. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été tuées dans la communauté arabe israélienne.

"Quand on observe Rahat, beaucoup d'angoisses surgissent et à juste titre - quelles infrastructures avons-nous préparées pour nos jeunes afin qu'ils n'empruntent pas les voies de la criminalité et de la violence dont souffre tout le pays? Le nombre de meurtres ne cesse d'augmenter même pendant le Ramadan," a déclaré Kaid AbuLatif, habitant de Rahat, à i24NEWS.

"Seuls 500 Bédouins sur 5.000 franchissent les portes de l'université; les autres se retrouveront d'une manière ou d'une autre mercenaires dans les rangs des gangs du crime organisé. Là où il y a un vide, le crime n'attendra pas longtemps pour s'installer. Nous avons traversé deux années très difficiles avec une grave crise sanitaire mondiale dont nous voyons sous nos yeux les conséquences dévastatrices. Il ne faut pas seulement un plan d'éradication de la criminalité mais aussi un plan d'action pour nos jeunes qui sont l'espoir de demain," a ajouté Kaid.

Samedi, une jeune femme de 33 ans, mère de 4 enfants a été tuée par balle devant son domicile dans la ville de Qalansawe, à l'est de Netanya.