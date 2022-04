Israël: rappel de produits Strauss après la détection de salmonelles dans des barres chocolatées

Des inspections à l'usine de chocolat Elite font état de présence de salmonelles dans plusieurs échantillons

L' entreprise israélienne agroalimentaire, Strauss group, a annoncé lundi que des inspections de routine menées à l'usine de chocolat Elite ont fait état de présence de salmonelles dans plusieurs échantillons prélevés dans la chaîne de production et dans le chocolat utilisé comme matière première.

Le premier producteur de chocolat en Israël a en conséquence décidé de stopper la production et de rappeler tous les produits chocolatés fabriqués au cours des deux derniers mois.

La décision devrait coûter à la deuxième plus grande entreprise alimentaire d'Israël des dizaines de millions de shekels, en comptant les produits n'ayant pas encore été commercialisés et qui seront détruits, les marchandises collectées dans les rayons et non vendues, et l'arrêt de la production pendant plusieurs jours.

Les coûts de nettoyage de la chaîne infectée qui durera plusieurs jours et de réalisation de tests supplémentaires devraient également s'ajouter.

Strauss Elite est la plus grande entreprise de chocolat en Israël, suivie par Ferrero Israel (Kinder, Ferrero), qui a également fait l'objet d'un rappel mondial récemment en raison d'une contamination dans une usine en Belgique.

Il n'y aurait toutefois aucun lien entre les deux événements, selon Strauss.