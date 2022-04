Israël: une étude permet de déterminer la sécurité des vaccins

Les chercheurs ont équipé 160 participants de capteurs développés par la société israélienne Biobeat

Une étude israélienne de l’Université de Tel-Aviv a permis pour la première fois au monde de déterminer le niveau de sécurité des nouveaux vaccins sur le marché grâce à des capteurs intelligents fixés sur le corps.

Selon les chercheurs, la plupart des essais cliniques testant la sécurité des nouveaux vaccins, y compris ceux contre le covid-19, s'appuient sur des informations subjectives fournies par les participants, conduisant souvent à des résultats biaisés. En revanche, les données physiologiques obtenues par les capteurs sont sans ambiguïté.

"Selon la plupart des méthodes utilisées aujourd'hui, les essais cliniques conçus pour évaluer le niveau de sécurité d'un nouveau médicament ou d'un vaccin utilisent des questionnaires d'évaluation remis aux participants, leur demandant d’évaluer comment ils se sentent avant et après avoir reçu le traitement", explique le Dr. Gepner.

Les chercheurs ont équipé 160 participants de capteurs développés par la société israélienne Biobeat et approuvés par la FDA, surveillant 13 paramètres dont le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation, le volume des battements du cœur, la température ou encore le débit cardiaque. Ces mesures ont été réalisées un jour avant l’administration du vaccin, et jusqu’à trois jours après.

Les résultats montrent un écart significatif entre les auto-évaluations subjectives des patients sur les effets secondaires et les mesures réelles. Les capteurs ont identifié des changements de presque tous les paramètres physiologiques après la vaccination, même chez les sujets ayant déclaré n’avoir eu aucune réaction, et ce particulièrement chez les plus jeunes.

L'évaluation directe du niveau de sécurité du vaccin a identifié des réactions physiologiques au cours des premières 48h se stabilisant par la suite, confirmant ainsi la sécurité du vaccin.

"En 2022, il n'y a aucune raison de se fier aux déclarations des patients, ou d'attendre l'apparition d'effets secondaires rares comme la myocardite qui survient chez un patient sur 10.000. Les signes préliminaires de cette inflammation peuvent être détectés à l'aide de capteurs avancés, capables d’identifier les altérations normales des paramètres physiologiques de celles qui peuvent prédire un risque d'inflammation", a déclaré le Dr. Gepner.