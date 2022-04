Jérusalem: "les extrémistes et les colons juifs cherchent à prendre le contrôle du mont du Temple" (envoyé palestinien à l'ONU)

Ces derniers jours, des heurts ont éclaté quotidiennement sur le mont du Temple

L'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, affirme que les Juifs qui visitent le mont du Temple à Jérusalem cherchent à prendre le contrôle de l'ensemble du site saint, appelé Esplanade des mosquées par les musulmans.

"Les extrémistes et les colons juifs ne sont pas que des visiteurs, comme le prétend Israël. Ils poursuivent en fait un projet lorsqu'ils entrent dans Al-Haram Al-Sharif (mont du Temple), ils cherchent la prise de contrôle", a déclaré M. Mansour dans ses remarques au Conseil de sécurité de l'ONU lors de sa session mensuelle sur le conflit israélo-palestinien.

"Comment le savons-nous? On se contente de les écouter, ils ne cachent pas leurs intentions, ils les proclament. Lorsque les forces israéliennes leur permettent d'entrer sur le site et leur fournissent protection et soutien, elles le font sciemment. Faire semblant de ne pas comprendre l'indignation provoquée par un tel assaut alors qu'à chaque fois, cela déclenche la même réaction est scandaleux", a-t-il poursuivi.

Ces derniers jours, des heurts ont éclaté quotidiennement sur le mont du Temple entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Le Premier ministre Naftali Bennett a interdit l'accès aux fidèles juifs sur le mont du Temple jusqu'à la fin du ramadan (lundi).

L'envoyé palestinien a souligné qu'Israël a encore "violé le statu quo lorsque ses forces ont pris d'assaut" le mont du Temple la semaine dernière lors d'affrontements. La police a déclaré qu'elle n'était entrée dans l'enceinte qu'après que les émeutiers ont commencé à lancer des pierres, à tirer des feux d'artifice, à stocker des armes dans la mosquée Al-Aqsa et à viser le mur Occidental.