"Israël prend des mesures sans précédent pour permettre la liberté de culte" (Benny Gantz)

"Nous avons tous intérêt à maintenir la paix et la stabilité régionales"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a participé lundi à un dîner marquant la rupture du jeûne du Ramadan, (l'iftar) organisé avec les ambassadeurs des "Accords d'Abraham".

"Israël prend des mesures sans précédent pour permettre la liberté de culte alors qu'un groupe extrémiste - la minorité - vise à lui nuire. Il est important pour nous que ce message soit porté aux dirigeants de vos pays," a déclaré Benny Gantz.

Le chargé d'affaires des États-Unis, M. Jonathan Shrier, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, S.E. Abderrahim Bayoud, l'ambassadeur des Émirats arabes unis S.E. Mohamed Al Khaja, le chef de mission adjoint des Émirats arabes unis, M. Khalifa Al Suwaidi ou encore le chef de mission adjoint de Bahreïn, M. Abdulkarim Ebrahim Abdulkarim Alanansari étaient présents.

"Nous avons tous intérêt à maintenir la paix et la stabilité régionales, en particulier face à l'agression iranienne - qui est avant tout une menace mondiale et régionale, et non uniquement une menace pour l'État d'Israël. L'Iran parraine la terreur dans le monde, et la possibilité d'un Iran nucléaire nous menace tous," a affirmé Benny Gantz.

Le ministre a informé les ambassadeurs de son intention d'ouvrir le point de passage d'Erez avec la bande de Gaza pour les travailleurs palestiniens dès mardi matin et des mesures de confiance prises au cours de l'année écoulée vis-à-vis des Palestiniens.