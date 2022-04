Journée de la Shoah: Israël compte 161.400 survivants

"Plus de 40 survivants nous quittent chaque jour, notre mission est extrêmement urgente"

161.400 survivants du génocide nazi vivent en Israël, a indiqué mercredi le ministère de l'Égalité sociale, à la veille des commémorations de Yom HaShoah.

Ce chiffre inclut les personnes ayant été victimes d'antisémitisme lors de la Shoah, 31.500 d'entre eux ont plus de 90 ans et près d'un millier sont nés il y a plus d'un siècle.

Au cours de l'année écoulée, 15.553 survivants sont décédés en Israël, soit plus de 42 personnes par jour, a-t-il été précisé.

"Plus de 40 survivants nous quittent chaque jour, notre mission est extrêmement urgente", a déclaré la ministre de l'Égalité sociale, Meirav Cohen, ajoutant que l'objectif était "de les aider à vivre dans la dignité qu'ils méritent".