"Israël n'a aucune chance en tant qu'Etat si nous ne nous souvenons pas de la Shoah" (président Herzog)

"L'État juif se dresse comme un phare exprimant la victoire de la lumière sur les ténèbres"

Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé mercredi lors de la cérémonie officielle de la Journée du Souvenir de la Shoah au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, qualifiant le génocide nazi de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale de "l'heure la plus sombre de l'humanité".

"Des millions de nos concitoyens ont été torturés, assassinés, massacrés par le plus effrayant mécanisme du mal que l'humanité ait jamais connu", a-t-il affirmé.

"Mes sœurs et frères, trois ans après l'ouverture des portes des camps, les survivants de la Shoah sont devenus les héros de la résurrection. Ils sont devenus notre norme, notre exemple, notre symbole", a ajouté M. Herzog en faisant référence à la fondation d'Israël.

"L'État juif s'est levé comme un phare exprimant la victoire de la lumière sur les ténèbres et promettant que... jamais, jamais, des meurtriers dépravés ne se tiendront derrière une famille juive, les abattront et les expédieront dans la vallée de la mort", a-t-il poursuivi.

S'adressant aux survivants présents dans l'assistance, M. Herzog a établi un lien entre le souvenir permanent de la Shoah et la survie d'Israël.

"C'est nous qui avons le devoir d'enseigner les leçons de la Shoah et de les transmettre, de génération en génération", a-t-il dit.

"Nous n'avons aucune chance, ni aucune justification en tant que peuple et en tant qu'État, si nous ne nous souvenons pas à jamais de ce qui est arrivé à notre peuple, dans les ghettos, dans les sous-sols de la Gestapo, dans les fosses d'exécution, dans les trains de la mort, dans les camps d'extermination, dans les crématoires, et dans tous les autres endroits où l'image de l'humanité a été perdue et où aucune trace de compassion n'a survécu", a souligné M. Herzog.

Il a également appelé Israël à "agir de manière cohésive et déterminée face au terrorisme et à la haine, menés par des États et des organisations contre nous", et à "déraciner l'antisémitisme."

"Nous devons continuer à lutter contre les expressions hideuses de l'antisémitisme, qui revient à la charge dans de nombreux endroits du monde, y compris sur les réseaux sociaux. Et nous devons dire clairement qu'aujourd'hui encore, huit décennies après l'abîme le plus sombre des annales de l'histoire humaine, l'antisémitisme qui menace notre peuple est un crime contre l'humanité", a-t-il conclu.