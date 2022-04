Selon le Premier ministre, la leçon à tirer de la Shoah est de "ne compter que sur nous-mêmes"

Le Premier ministre Naftali Bennett a affirmé que "même les guerres les plus graves d'aujourd'hui ne sont pas l'Holocauste et ne sont pas comme l'Holocauste", lors de la cérémonie officielle de la Journée annuelle du souvenir de la Shoah (Yom Hashoah), au mémorial Yad Vashem, situé au mont Herzl à Jérusalem.

N. Bennett a lu une "feuille de témoignage", un document officiel de Yad Vashem qui donne les détails biographiques de base d'un Juif assassiné pendant l'Holocauste.

Yad Vashem se concentre sur les pertes individuelles pour faire comprendre les tragédies du génocide, impossible à saisir à l'échelle, et cherche à nommer le plus grand nombre possible des 6 millions de victimes.

Le Premier ministre a expliqué que les personnes qui remplissent une feuille de témoignage sont généralement des membres de la famille et des amis du défunt.

Il a lu les détails d'une jeune fille nommée Rick Reich, qui était listée comme étant née et tuée à Auschwitz.

"Circonstances de sa mort : enlevée immédiatement à sa mère. Âge au moment de la mort : une demi-heure", a lu N. Bennett, ajoutant que la feuille avait été remplie par sa mère, Irene Reich.

"La Shoah est un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je prends la peine de le dire parce qu'au fil des années, des événements de plus en plus graves sont comparés à la Shoah ", a-t-il ajouté.

"Mais non, même les guerres les plus graves d'aujourd'hui ne sont pas la Shoah et ne sont pas comme la Shoah", a-t-il encore affirmé. "Aucun événement de l'histoire, aussi cruel qu'il ait pu être, n'est comparable à la destruction des Juifs d'Europe aux mains des nazis et de leurs collaborateurs."

Selon M. Bennett, la leçon à tirer de la Shoah est de "ne compter que sur nous-mêmes. D'être fort et de ne jamais s'excuser de notre existence ou de notre succès."

"Construire l'État d'Israël, l'État juif sur la terre d'Israël, est la victoire sur ceux qui s'efforçaient de nous détruire. Tenons-nous tous fermement à cela", a-t-il dit.