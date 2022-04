Israël: un bédouin condamné à 14 ans de prison pour avoir planifié une attaque sur le Mont du Temple

Walid Abu Madiam avait pour projet de poignarder un policier ou un soldat de Tsahal

Un Arabe israélien de la ville bédouine de Rahat, dans le sud du pays, a été condamné mercredi à 14 ans de prison pour avoir planifié une attaque terroriste contre les forces de sécurité sur le lieu saint du Mont du Temple à Jérusalem en novembre 2020.

Walid Abu Madiam, aujourd'hui âgé de 23 ans, est arrivé à Jérusalem le 6 novembre 2020, armé d'un couteau et d'un tournevis.

Les procureurs ont déclaré qu'il avait prévu d'assassiner un policier ou un soldat en les poignardant dans le cou, et qu'il était animé par des motifs nationalistes.

Le juge du tribunal de district de Beersheba, Daniel Bentolila, a précisé à la Cour que la sentence d'Abu Madiam tenait compte du fait qu'il était citoyen israélien.

Selon le quotidien Haaretz, M. Bentolila a écrit dans son jugement que la citoyenneté d'Abu Madiam signifie qu'"il a un devoir de loyauté envers l'État", et donc que son intention de commettre un acte terroriste était considéré comme un acte grave.

Abu Madiam avait fait part de son projet à sa femme avant de se rendre à Jérusalem et lui avait demandé de ne le dire à personne, selon l'acte d'accusation. Elle a essayé de l'en dissuader, mais il l'a prévenu qu'il divorcerait si elle révélait le plan à qui que ce soit.

Il a appelé un ami et lui a demandé de le conduire à Jérusalem pour prier. En chemin, le comportement d'Abu Madiam a incité l'ami à lui demander s'il préparait un attentat, et il a avoué.

Selon l'acte d'accusation, Abu Madiam est descendu à la porte de Damas vers 1 heure du matin et a essayé de se rendre à la mosquée Al-Aqsa sur le Mont du Temple.

Son comportement a éveillé les soupçons des forces de police près de la Porte des Lions, et il a été arrêté et emmené pour interrogatoire par la police et l'agence de sécurité Shin Bet.