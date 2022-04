Israël: plus de 100.000 Palestiniens prient sur le mont du Temple pour l'une des nuits les plus saintes du Ramadan

Certains Palestiniens ont appelé à la destruction d'Israël, brandissant des drapeaux du Hamas

Plus de 100 000 fidèles musulmans ont pris part à des prières de masse à la mosquée al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem mercredi soir lors de l'une des nuits les plus importantes du mois de Ramadan, qui prendra fin dimanche.

Les fidèles se sont rassemblés pour Laylat al-Qadr (Nuit du Destin) qui symbolise pour les musulmans la nuit où les premiers versets du Coran ont été révélés à Mahomet.

Des milliers de policiers étaient déployés dans la Vieille ville de Jérusalem pour tenter d'empêcher une flambée de violence alors que les affrontements entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre sont quotidiens depuis trois semaines.

A la veille de Yom HaShoah, certains Palestiniens ont appelé à la destruction d'Israël, brandissant des drapeaux du Hamas.

Le commissaire de la police israélienne, Kobi Shabtai, avait procédé mercredi soir à une évaluation de la sécurité avec des responsables de la police de Jérusalem.

La Jordanie, qui supervise le site du point chaud via le Waqf qui administre le complexe, a critiqué à plusieurs reprises le comportement des forces de sécurité israéliennes au sommet du mont du Temple.

Selon le rapport, qui cite trois sources israéliennes et occidentales anonymes, un comité conjoint se réunira après le Ramadan dans le but de parvenir à un accord sur la manière de réduire les tensions sur le lieu saint et d'y prévenir tout incident violent.