Israël commémore le jour du Souvenir de la Shoah

La Marche des Vivants à Auschwitz-Birkenau aura lieu dans l'après-midi

Israël commémore ce jeudi le Yom HaShoah, le jour du Souvenir de l'Holocauste où 6 millions de Juifs ont été tués par la barbarie nazie. Une sirène de deux minutes retentira à 10h heure locale pendant laquelle le pays entier se figera à la mémoire des victimes.

Tout au long de la journée, des cérémonies et des rassemblements auront lieu à Yad Vashem, à la Knesset au Musée des combattants du ghetto à Jérusalem.

Après la sirène, la cérémonie de dépôt de gerbe débutera au pied du monument de l'insurrection du ghetto de Varsovie à Yad Vashem, avec la participation du président de l'Etat, du Premier ministre, du président de la Knesset, du président de la Cour suprême et des représentants d'Israël du monde entier.

Viendra ensuite la lecture des noms des personnes qui ont péri pendant la Shoah, dans une tente commémorative à Yad Vashem.

Vers 15h, aura lieu en Pologne, la Marche des Vivants en présence d'une vingtaine de délégations du monde entier dont des Arabes israéliens et des Saoudiens.

Les commémorations du Yom HaShoah ont débuté mercredi soir. Dans un discours, le président d'Israël Yitzhak Herzog, a notamment appelé Israël à "agir de manière cohésive et déterminée face au terrorisme et à la haine, menés par des États et des organisations contre nous", et à "déraciner l'antisémitisme."