Israël: Tsahal recrute 6 bataillons de réserve pour prévenir les infiltrations illégales de Palestiniens sur le territoire

Le pays est en alerte maximale depuis le début du mois de Ramadan

L'armée israélienne a décidé de recruter des bataillons de réserve dans les semaines à venir pour faire face à la montée des tensions dans la région.

Le recrutement des effectifs supplémentaires permettra la poursuite des efforts visant à prévenir l'émergence de dangers et le passage illégal de résidents palestiniens dans la zone de Judée-Samarie.

Ces dernières semaines, Israël fait face à une vague de terreur islamiste où des attentats ont été perpétrés contre des Israéliens, faisant 14 victimes. Plusieurs attaques sont également déjouées chaque jour grâce aux renseignements et aux opérations sur le terrain.

Six bataillons de réserve seront recrutés en plusieurs temps, ce qui permettra le meilleur déploiement des forces dans le commandement central et le maintien de la compétence opérationnelle et de la routine d'entraînement dans Tsahal.

Certains des bataillons seront affectés au commandement central tandis que d'autres remplaceront des unités dans les commandements nord et sud.

Le pays est en alerte maximale depuis le début du mois de Ramadan, qui a donné lieu à de multiples échauffourées entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre israéliennes.