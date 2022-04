Yom Hashoah: Moché Willinger, seul survivant des camps parmi sa famille et mort pour l'Etat d'Israël

167 soldats israéliens, seuls rescapés de la Shoah de leur famille, ont été tués durant la guerre de 1948

Moché Wilinger est enterré sur le mont Herzl à Jérusalem aux côtés de plusieurs centaines de soldats qui, comme lui, sont tombés au combat durant la guerre d'Indépendance de l'Etat d'Israël en 1948 et 1949. Mais lui fait partie des "Netzer Aharon", ces uniques survivants de la Shoah parmi leur famille et qui sont morts pour l'Etat juif sans avoir le temps de laisser de descendance. Des soldats au statut particulier dans l'histoire du pays et dans le cœur des Israéliens.

Moché naît le 12 décembre 1928 en Tchécoslovaquie. Il a 11 ans lorsque l'armée nazie envahit son pays. De novembre 1941 à mars 1945, 77 000 Juifs tchécoslovaques sur les 90 000 qui vivaient sous le joug nazi sont déportés d'abord vers Teresienstadt, et ensuite vers les camps de la mort. Durant cette période, toute la famille Wilinger sera décimée. Moché, lui, est déporté à Buchenwald. Il en sera libéré en avril 1945, seul et unique membre de sa famille à avoir survécu à la Shoah.

Le 15 juillet 1945, l’adolescent arrive en Terre d'Israël. Alors âgé de 17 ans, il s'installe à Jérusalem et devient électricien. Malgré les camps, malgré la solitude, c'est un optimiste invétéré qui a toujours le sourire aux lèvres. Il se lie d'amitié avec des camarades du mouvement de jeunesse religieux Bnei Akiva qu'il fréquente. En avril 1948, il s'enrôle dans les rangs de la Haganah, l'embryon de l'armée israélienne naissante: "Il n'avait peur de rien", affirme l'un de ses copains. "Il ne pensait qu'à la victoire, et à la vie paisible qu'il aurait après…

Des espoirs fauchés

En tant qu'électricien, Moché Wilinger devient l'expert en communication de son unité et sert dans la brigade déployée dans le nord-est de Jérusalem, près du fameux quartier de Sheikh Jarrah, occupé alors par la Légion jordanienne. Mais le 15 août 1948, trois mois après la création de l'Etat d'Israël, le jeune homme est tué par un sniper de la Légion alors qu'il venait de réparer un câble de communication. Il avait 20 ans, et n’a pas eu le temps de fonder de famille.

Moché Wilinger est l'un des 167 soldats israéliens, seuls rescapés de la Shoah de leur famille proche, tombés au combat durant la guerre d'Indépendance d'Israël en n’ayant laissé aucune descendance…

Comme Moché, ces héros aspiraient, après avoir connu l'horreur de la Shoah, à vivre heureux et libres sur la Terre de leurs ancêtres, à y fonder un foyer, et à perpétuer ainsi le nom de leurs ancêtres. Mais la terrible réalité de ce milieu de XXe siècle en a voulu autrement. Eux qui avaient été impuissants face à la machine d'extermination nazie n'ont pas eu peur, quelques années plus tard, de prendre les armes pour défendre l'Etat d'Israël, attaqué par les armées arabes, après le vote du plan de partage de la Palestine en novembre 1947.

Moché Wilinger et ses 166 compagnons étaient des modèles de résilience, cette résilience qui caractérise tant le peuple juif. Cette résilience qui a permis aux rescapés de ne pas s'apitoyer sur leur sort et de construire, quelques années après la Shoah, un Etat juif et démocratique qui est aujourd'hui un phare parmi les nations dans de multiples domaines, et qui fêtera, la semaine prochaine, ses 74 ans !

Dans l'éthos moderne d'Israël, Moché Wilinger et ses compagnons d'armes sont appelés "Netzer Aharon", les derniers survivants.

Chaque année, durant la semaine pleine d'émotion qui sépare Yom HaShoah de Yom Hazikaron (Journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat), des soldates de Tsahal viennent se recueillir sur leurs tombes et les fleurir.

Un monument leur rend hommage à Jérusalem. Il a été symboliquement érigé sur un sentier qui relie la colline du Souvenir, site du Mémorial de la Shoah de Yad Vashem, et celle du mont Herzl, haut lieu de la bravoure d'Israël. Sur une pierre à côté du modeste monument, est écrit:

Au foyer qu'ils avaient là-bas et qui a disparu…

Au foyer qu'ils auraient dû fonder ici, et qui ne verra jamais le jour…

Ils étaient les derniers survivants de leur famille. Et ils ne sont plus…