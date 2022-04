56% des jeunes israéliens ne savent pas qui est Mordechai Anielewicz (sondage)

"Les résultats sont inquiétants"

56% des jeunes israéliens ne savent pas qui est Mordechai Anielewicz, le chef du soulèvement juif dans le ghetto de Varsovie en 1943, selon un nouveau sondage réalisé par le mouvement Darkenu.

Le sondage a été mené auprès de 300 Juifs israéliens âgés de 15 à 18 ans.

Le sondage a également révélé que plus d'un quart (28%) des jeunes juifs israéliens ne savent pas ce qu'est la solution finale ou Auschwitz.

De plus, 30% des sondés sont contre l'accueil des réfugiés ukrainiens non-juifs en Israël.

"Les résultats sont inquiétants", a déclaré le directeur général de Darkenu, Yaya Fink. "Une nation qui ne connaît pas son passé, son présent est pauvre et son avenir est enveloppé de brume. Nous avons tous le devoir de nous souvenir et de ne pas oublier et cela commence en éduquant la prochaine génération."

"L'ignorance des concepts de base par un si grand nombre d'adolescents indique un échec qui doit être corrigé immédiatement", a souligné Fink.

Une enquête de la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne en 2020 a révélé que 48 % de la génération Y et de la génération Z américaines ne pouvaient pas nommer un seul camp de concentration ou ghetto.

Plus inquiétant encore, 63% de la génération Y et de la génération Z aux États-Unis ne savaient pas que six millions de Juifs avaient été assassinés pendant l'Holocauste.